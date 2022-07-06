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新型コロナウイルス
薩摩川内市と日置市の計3校でクラスター 鹿児島・新型コロナ
2022/07/06 18:07
拡大
鹿児島県は６日、薩摩川内市の２校、日置市の１校で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。
薩摩川内市の１校の感染者は、生徒１４人。別の１校は生徒１２人。
日置市の学校は１０人（生徒８人、その親族２人）。
県内クラスターは累計２２６件となった。
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