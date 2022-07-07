南日本新聞のウェブサイト373news.comです
メニューをとばして本文へ移動します
7
月
7
日 木曜日
文字
小
標準
大
新聞購読
電子版
menu
新聞購読
電子版
×
メニュー
ニュース･特集
主要ニュース
鹿児島のニュース
ジャンル別
地域別
カレンダー
日間ランキング
週間ランキング
月間ランキング
鹿児島の経済ニュース
南日本文学賞
国内・海外ニュース
速報
主要ニュース
特集・連載
たのし味めぐり
黒ヂョカ
ねこ鉄
川内原発
かごしま明治維新特集
奄美なひととき
３７３る連載一覧
WEB限定連載
３７３ライブ＃with 鹿児島
おめでとうヤット！
こちら＃３７３
選挙
参院選かごしま
衆院選かごしま
鹿児島県知事選
鹿児島市長選
鹿児島市議選
スポーツ
スポーツ情報かごしま
３７３高校野球
春の九州高校野球
夏の高校野球
秋の九州高校野球
選抜高校野球
サッカー王国
全国高校サッカー
南日本U-12サッカー
鹿児島ユナイテッドＦＣ
本社主催のスポーツ
県下一周駅伝大会
南日本ナイターソフト
南日本社会人ラグビー
南日本U-12サッカー
ちびっこソフトボール
南日本ゴルフ選手権
南日本シニアゴルフ選手権
南日本カップアマチュアゴルフ大会
くらし・天気
防災・災害情報
天気・気象情報
交通情報
桜島情報
桜島ライブカメラ
桜島関連ニュース
噴火警戒レベル・避難情報
桜島の概要
桜島降灰メール
生活情報フェリア
映画館案内
休日当番医
レジャー情報
釣り情報
潮見表
こよみのページ(外部サイト)
きょうあすの催し
お花見情報
ＧＷ情報
夏のレジャー情報
主な施設の年末年始 休園･休館日
エンタメニュース
マーケット速報
社説・南風録
社説
南風録
「読者と報道」委員会
新聞で学ぼう
みなみＥｄｕ
ＮＩＥって何？
新聞活用シート
ワークシート-小学校下学年
ワークシート-小学校上学年
ワークシート-中学校
ＮＩＥニュース
こども新聞(オセモコ)
よむのび教室案内
よむのびニュース
こども教育
ミナミさんちのクイズ
わたしたちふるさと発見隊
「新聞」感想文コンクール
学校新聞コンクール
こどもたちの悩みごと相談
南日本新聞ビジネス講座
よむのびプラス案内
すくーる373る
写真・動画
桜島ライブカメラ
動画のページ３７３ＴＶ
３７３写真館
フォトギャラリー
高校総体 写真特集
駅伝写真
南日本U-12サッカー
鹿児島県ちびっこソフトボール
ランニング桜島
南日本新聞社杯グラウンド・ゴルフ
ありがとうH2Bロケット
３７３写真館Shop
高校生新聞RAP甲子園
フォトサービス
掲載写真をお分けします
記念日新聞を販売
記事のラミネート販売
南日本新聞社から
新着情報
ご意見・ご感想
投稿のご案内
記事･写真の利用について
主催イベントのご案内
南日本新聞社の主催イベント
要項・申込書ダウンロード
社告
広告のご案内
新聞広告について
ウェブ広告について
フェリア広告について
パーソナルアド「Ｐｉｃｏ」
求人情報「なんにち求人」
「おはようネット」表示中止依頼書
新聞社のご案内・採用情報
会社案内
採用情報
連絡先一覧
社屋見学案内
みなみホール
その他のご案内
南日本政経懇話会
南日本ハウジングプラザ
鹿児島県ＮＩＥ推進協議会
九州・沖縄９紙合同サイト Press9
南日本新聞社SDGs宣言
新聞購読
購読申し込み
７日間無料試読
新聞のお届け先変更
クレジットカード払い変更
バックナンバーの購入
見守り活動
ユナパック申し込み
読者局から
講師派遣
職場体験
報道写真貸し出し
後援申請
写真申し込み
記事問い合わせ
新聞配達スタッフ募集
デジタルサービス
３７３る
おはようネット
モバイルサイトアクセス
南日本新聞データベース
南日本デジタルサイネージ
４７行政ジャーナル
7日間無料試読
新聞お届け先変更
よむのび教室
見守り活動
ビジネス講座
投稿案内
採用情報
イベント
TOP
＞
鹿児島のニュース
＞
くらし・文化・芸術
＞
医療・福祉
＞
新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに851人感染、2日連続800人超え 1人死亡
2022/07/07 16:06
拡大
鹿児島県と鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者８５１人を新たに確認したと発表した。８００人を超えたのは２日連続。
県はまた１人が死亡したと明らかにした。
県が発表した感染者は５１４人、市は３３７人。
ジャンル一覧
地域一覧
ニュースカレンダー
ニュース一覧（最新 15 件）
新型コロナ 鹿児島県内で新たに851人感染、2日連続800人超え 1人死亡
7月7日 16:06
土木部の内部資料を外部に提供し接待受ける…鹿児島県、収賄罪で起訴された59歳職員を懲戒免職
7月7日 14:45
「テレビで見た憧れのコストコが…」 開店前から200メートルの列 コストトレーダーマート、鹿児島市にオープン
7月7日 13:26
【参院選】離島の将来、1票に託す 口永良部島など鹿児島の離島12カ所で繰り上げ投票
7月7日 12:40
ハラル、ビーガン対応学ぶ インバウンド回復見据え、鹿児島市でセミナー
7月7日 12:30
結果出した有田と山本の2トップ 鹿児島U・大嶽監督「ひとつのストロングになった」 9日、ホーム福島戦勝利に自信 サッカーJ3
7月7日 12:00
「防災無線が聞こえない」 調べたら受信機、バッテリーがない…盗まれた？ 垂水市が被害届
7月7日 11:52
田んぼが荒れ放題？…放っておけぬ、ヒマワリだ 60アールが黄色のじゅうたんに 曽於
7月7日 11:28
男はマッチョ思考？ 防衛費増額や9条改正への意識、なぜか男女で温度差…単純解釈ダメ！専門家「脳の違い、性差より個人差」
7月7日 11:00
親子デュオの音色、表座敷で奥深く 阿久根･寺島宗則記念館で演奏会
7月7日 11:00
選挙区と比例の投票用紙を間違って逆に交付 担当者1人しか配置せず 投票した13人、無効の可能性 南さつま
7月7日 10:37
思い出の景色 どう残す？ 中種子･星原小児童、3年かけて保全策探る
7月7日 10:00
十島村･中之島の御岳、常時観測火山に追加を 噴火予知連絡会が気象庁に提言「比較的活発に活動」 鹿児島県内6カ所目の指定へ
7月7日 09:00
高さ2メートルのオニユリ鮮やか 7日は二十四節気の「小暑」 鹿児島県本土、土砂災害に注意を
7月7日 08:33
お中元にハウスミカンを ＪＡそお鹿児島で収穫･出荷期 糖度、酸味のバランス上々
7月7日 08:30
鹿児島のニュース一覧へ
このページのトップへ
▲