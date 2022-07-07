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「テレビで見た憧れのコストコが…」 開店前から200メートルの列 コストトレーダーマート、鹿児島市にオープン

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人気のコストコ商品800点 鹿児島に販売店オープンへ ロールパン36個、直径40センチピザ…「シェア楽しんで」

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県内コロナ感染者 前週の2倍超に 薩摩川内と日置の計3校でクラスター、水泳や合唱練習時 新たな感染は826人（鹿児島市342人、霧島93、鹿屋67、奄美56、薩摩川内53、徳之島25、姶良21、日置17、垂水15、志布志15、指宿14、出水9、瀬戸内9、いちき串木野8、和泊8、与論8、南九州7、大崎7、龍郷7、曽於6、伊仙6、南さつま5、天城5、さつま3、大和2、枕崎1、宇検1、喜界1、知名1、宮崎9、兵庫2、東京1、愛知1、長崎1）鹿児島6日発表

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに851人感染、2日連続800人超え 1人死亡

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薩摩川内市と日置市の計3校でクラスター 鹿児島・新型コロナ

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鹿児島市で新たに342人、霧島93人、鹿屋67人など計826人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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全国高校野球鹿児島大会 6日の試合始まる 平和リース、鴨池市民球場

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コロナ急拡大、オミクロン新派生型「BA･5」の影響か ワクチンや感染で獲得の免疫逃れる力大きく 専門家「盆時期に増える可能性」

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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いかりが根がかり フェリー動けず4便欠航 垂水