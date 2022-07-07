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新型コロナ　鹿児島県内で新たに851人感染、2日連続800人超え　1人死亡

 2022/07/07 16:06
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　鹿児島県と鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者８５１人を新たに確認したと発表した。８００人を超えたのは２日連続。

　県はまた１人が死亡したと明らかにした。

　県が発表した感染者は５１４人、市は３３７人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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