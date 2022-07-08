2日続けて前週から倍増　直近１週間は前週の1.7倍　新たな感染851人（鹿児島市338人、霧島93、鹿屋81、奄美52、薩摩川内47、徳之島35、志布志29、姶良28、指宿22、南九州15、日置13、龍郷13、南さつま12、天城10、和泊8、出水5、垂水5、曽於5、肝付5、瀬戸内5、伊仙5、枕崎4、いちき串木野4、さつま3、阿久根2、大崎2、東串良2、大和2、喜界2、伊佐1、南大隅1、東京1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島7日発表

市町村別感染者数 拡大

鹿児島県と鹿児島市は７日、新型コロナウイルスの感染者８５１人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。新規感染者は２日続けて８００人を超え、いずれも前週の同じ曜日から倍増。感染の急拡大が鮮明になっている。直近１週間（１～７日）の感染者数は４１４８人に達し、前週（６月２４～３０日）の１．７倍に増加。一方、医療の逼迫（ひっぱく）状況を示す病床使用率は２５．４％（６日時点）で、１週間前と同じ２０％台で推移している。現在の県の警戒基準はレベル２（警戒強化）。６日時点で主要６項目のうち療養者数、ＰＣＲ陽性率、新規感染者数、経路不明割合の４項目がレベル３（対策強化）の指標を超えている。病床使用率のレベル３の指標は５０％以上。鹿児島市によると、亡くなったのは県内在住者で、市内の医療機関に救急搬送され、死亡後にＰＣＲ検査で陽性が判明した。新規感染者の居住地は居住地別では鹿児島市３３８人、霧島市９３人、鹿屋市８１人、奄美市５２人、薩摩川内市４７人、徳之島町３５人、志布志市２９人、姶良市２８人、指宿市２２人、南九州市１５人、日置市、龍郷町１３人、南さつま市１２人、天城町１０人、和泊町８人、出水市、垂水市、曽於市、肝付町、瀬戸内町、伊仙町５人、枕崎市、いちき串木野市４人、さつま町３人、阿久根市、大崎町、東串良町、大和村、喜界町２人、伊佐市、南大隅町１人。県外は東京都、宮崎県１人。年代別では１０歳未満の１６８人が最も多く、３０代１５２人、１０代１４７人と続いた。４０代以下が全体の８割を占めている。累計感染者は９万７７４３人となった。６日時点の療養者数は前日比４８９人増の４１１３人。内訳は入院１７０人（酸素投与が必要な中等症１４人）、宿泊施設入所６３１人、自宅待機３３１２人。