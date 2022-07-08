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鹿児島レブナイズ 初戦は10月1日、ホームで豊田合成と　バスケB3・22－23シーズン、プレーオフを初導入

 2022/07/08 13:39
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　バスケットボール男子のＢリーグ３部（Ｂ３）は７日、２０２２－２３シーズンの全対戦カードと日程（一部除く）を発表した。９月３０日に開幕。鹿児島レブナイズは１０月１日、鹿児島市の県体育館で豊田合成と初戦を戦う。

　今季Ｂ３には１６チームが所属。２３年４月９日まで、土曜・日曜日を中心に５２試合がある。レギュラーシーズン終了後、新たに上位８チームによるプレーオフを導入。４月２１日～５月８日まで、３戦２勝方式のトーナメントで頂点を争う。上位２チームがＢ２に昇格する。

　レブナイズのホーム戦は鹿児島市のほか、姶良市、指宿市、薩摩川内市、鹿屋市での開催が決定している。試合時間は８月に発表される。
鹿児島レブナイズのホーム戦日程
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