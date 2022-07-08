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ＪＲ鹿児島線　川内－鹿児島中央で運転見合わせ

 2022/07/08 15:08
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　ＪＲ九州によると、８日午後２時１８分ごろ、ＪＲ鹿児島線伊集院駅（日置市）構内で停電が発生し、川内－鹿児島中央間で運転を見合わせている。
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