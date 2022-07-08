安倍元首相銃撃 号外を発行 南日本新聞社､鹿児島市天文館などで配布
2022/07/08 16:01
自民党の安倍晋三元首相が参院選の街頭演説で訪れていた奈良市で銃撃され、心肺停止になった事件を受け､南日本新聞社は8日午後、号外を発行し、鹿児島市天文館などで配布した。本紙ホームページでも閲覧できる。
安倍元首相が銃撃されたことを伝える南日本新聞号外に見入る人々＝８日午後２時すぎ、鹿児島市東千石町
号外は2ページで、1面は「安倍元首相 心肺停止 拳銃で撃たれる 41歳男を逮捕」の見出しで、事件当時の状況や現場で取り押さえられた容疑者逮捕の様子を伝える。2面の写真グラフは緊迫した現場付近の様子や、2018年8月に鹿児島県垂水市で自民党総裁選への立候補を正式表明する写真を載せた。
号外は３万2000部を発行。鹿児島市のJR鹿児島中央駅、センテラス天文館、山形屋前などで配布した。号外を受け取った買い物客らは､真昼の凶行を伝える紙面に驚いた様子で見入った。
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安倍元首相銃撃 号外を発行 南日本新聞社､鹿児島市天文館などで配布7月8日 16:01
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