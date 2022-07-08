安倍元首相銃撃 号外を発行　南日本新聞社､鹿児島市天文館などで配布

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人気のコストコ商品800点 鹿児島に販売店オープンへ ロールパン36個、直径40センチピザ…「シェア楽しんで」

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九州の高速道 定額で乗り放題 8日からＥＴＣ限定 南部九州や九州全域プラン

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「テレビで見た憧れのコストコが…」 開店前から200メートルの列 コストトレーダーマート、鹿児島市にオープン

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コロナ急拡大、オミクロン新派生型「BA･5」の影響か ワクチンや感染で獲得の免疫逃れる力大きく 専門家「盆時期に増える可能性」

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鹿児島市で新たに338人、霧島93人、鹿屋81人など計851人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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全米にヤクルトを普及させた元社長 西洋医学の国に病気予防の思想を広めた経営戦略を明かす “幸運の女神”は大谷選手

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2日続けて前週から倍増 直近１週間は前週の1.7倍 新たな感染851人（鹿児島市338人、霧島93、鹿屋81、奄美52、薩摩川内47、徳之島35、志布志29、姶良28、指宿22、南九州15、日置13、龍郷13、南さつま12、天城10、和泊8、出水5、垂水5、曽於5、肝付5、瀬戸内5、伊仙5、枕崎4、いちき串木野4、さつま3、阿久根2、大崎2、東串良2、大和2、喜界2、伊佐1、南大隅1、東京1、宮崎1）新型コロナ・鹿児島7日発表

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに851人感染、2日連続800人超え 1人死亡

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コロナ感染再拡大「行動制限、今のところ考えず」 鹿児島県知事