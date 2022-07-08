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新型コロナ　鹿児島県内で新たに823人感染　3日連続800人超

 2022/07/08 16:05
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　鹿児島県と鹿児島市は８日、新型コロナウイルスの感染者８２３人を新たに確認したと発表した。３日連続で８００人を超えた。

　県が発表したのは５０１人、市は３２２人。
表・一目で分かる鹿児島県の感染者数推移
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