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鹿児島県で大規模停電　鹿児島市、指宿市など6300戸以上　復旧見通し不明

 2022/07/08 20:51
停電で街灯が消えた道路＝鹿児島市与次郎１丁目
停電で街灯が消えた道路＝鹿児島市与次郎１丁目
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　九州電力送配電によると、８日午後８時２７分ごろ、鹿児島市、指宿市、阿久根市、南九州市、いちき串木野市などで停電が発生した。停電になっているのは６３００戸以上。復旧の見通しは不明。

　鹿児島市交通局によると、市電が約１０分間運行できなくなったという。
停電で電気が消えた南日本新聞本社＝鹿児島市与次郎
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