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薩摩川内市で大雨　入来、祁答院地域の7373人に避難指示

 2022/07/09 00:50
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　大雨の影響で、鹿児島県薩摩川内市は９日午前０時１０分、入来地域と祁答院地域の全域３８７６世帯７３７３人に避難指示を出した。
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