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東九州道　加治木－末吉財部　通行止め解除

 2022/07/09 11:02
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　西日本高速道路によると、大雨に伴う東九州自動車道の加治木ＩＣ（インターチェンジ）－末吉財部ＩＣの通行止めは９日午前１０時３６分、解除された。
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