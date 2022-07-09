東九州道　加治木－末吉財部　通行止め解除

鹿児島市で新たに317人、鹿屋85人、霧島82人など計823人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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BA.5疑い47％、置き換わり急速に進む 新たな感染は823人（鹿児島市317、鹿屋85、霧島82、薩摩川内68、奄美40、志布志24、日置23、指宿19、徳之島18、姶良15、龍郷15、南九州12、瀬戸内11、伊仙11、和泊11、いちき串木野8、大崎7、天城7、南大隅5、出水4、垂水4、曽於4、枕崎3、南さつま3、伊佐3、さつま3、肝付2、宇検2、阿久根1、湧水1、錦江1、大和1、喜界1、与論1、東京3、宮崎3、熊本2、福岡1、佐賀1、沖縄1）新型コロナ・鹿児島8日発表