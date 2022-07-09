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九州道 溝辺鹿児島空港－姶良 通行止め解除
2022/07/09 13:20
拡大
西日本高速道路によると、大雨とのり面の崩落に伴う九州道の溝辺鹿児島空港ＩＣ（インターチェンジ）－姶良ＩＣの通行止めは９日午後１時すぎ、解除された。
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ニュース一覧（最新 15 件）
九州道 溝辺鹿児島空港－姶良 通行止め解除
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