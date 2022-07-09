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九州道　溝辺鹿児島空港－姶良　通行止め解除

 2022/07/09 13:20
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　西日本高速道路によると、大雨とのり面の崩落に伴う九州道の溝辺鹿児島空港ＩＣ（インターチェンジ）－姶良ＩＣの通行止めは９日午後１時すぎ、解除された。
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