TOP鹿児島のニュース くらし・文化・芸術 医療・福祉 新型コロナウイルス

新型コロナ　鹿児島県内で新たに954人感染確認　900人超えは5月10日以来

 2022/07/09 16:16
拡大拡大
　鹿児島県と鹿児島市は９日、新型コロナウイルスの感染者９５４人を新たに確認したと発表した。９００人を超えるのは５月１０日以来。

　県が発表したのは５４６人。市は４０８人。　
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ