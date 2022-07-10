新たな感染は過去3番目に多い953人、直近1週間で1.9倍に（鹿児島市409、霧島132、薩摩川内73、鹿屋66、奄美37、姶良34、日置33、徳之島24、志布志17、指宿14、南さつま13、出水11、肝付10、いちき串木野8、南種子7、和泊7、曽於6、さつま6、天城6、瀬戸内5、龍郷4、阿久根3、垂水3、伊仙3、与論3、枕崎2、南九州2、大崎2、喜界2、東串良1、錦江1、南大隅1、知名1、福岡2、神奈川2、宮崎1、兵庫1、大阪1）新型コロナ・鹿児島9日発表

鹿児島県と鹿児島市は９日、新たに９５３人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。９００人を超えるのは５月１０日以来約２カ月ぶりで、過去３番目の多さとなった。１１日連続で前週の同じ曜日を上回った。９日まで１週間の新規感染者数（５０１４人）は前週の約１．９倍で、拡大が継続している。医療の逼迫（ひっぱく）状況を示す病床使用率は２６．４％（７日時点）で、２０％台で推移している。９日発表の新規感染者の居住地は鹿児島市４０９人、霧島市１３２人、薩摩川内市７３人、鹿屋市６６人、奄美市３７人、姶良市３４人、日置市３３人、徳之島町２４人、志布志市１７人、指宿市１４人、南さつま市１３人、出水市１１人、肝付町１０人、いちき串木野市８人、南種子町、和泊町７人、曽於市、さつま町、天城町６人、瀬戸内町５人、龍郷町４人、阿久根市、垂水市、伊仙町、与論町３人、枕崎市、南九州市、大崎町、喜界町２人、東串良町、錦江町、南大隅町、知名町１人。県外は福岡県、神奈川県２人、宮崎県、兵庫県、大阪府１人。年代別は１０代が２４１人で最も多く、１０歳未満２３８人、３０代１３３人と続いた。累計感染者は９万９５１９人になった。