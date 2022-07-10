鹿児島市で新たに367人、霧島77人、鹿屋71人など計860人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１０日、新型コロナウイルスの感染者８６０人を新たに確認したと発表した。県の累計感染者は１０万人を超えた。居住地別では、鹿児島市３６７人、霧島市７７人、鹿屋市７１人、薩摩川内市６５人、日置市４１人、奄美市３１人、姶良市２９人、徳之島町２６人、志布志市２０人、瀬戸内町１４人、指宿市１３人、枕崎市、南九州市、喜界町９人、南さつま市、天城町８人、垂水市、龍郷町７人、曽於市、伊仙町５人、出水市、伊佐市、南種子町４人、阿久根市、いちき串木野市、さつま町、大崎町、南大隅町３人、湧水町、錦江町、肝付町、和泊町、知名町、与論町１人。県外は東京都２人、福岡県、沖縄県、静岡県、神奈川県が１人だった。鹿児島県の累計感染者数は１０万３７９人になった。県は新たに１人が死亡したと明らかにした。死者の累計は２１４人となった。