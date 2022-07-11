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【鹿児島県議補選 鹿児島市・郡区】自民新人の岩重氏と外城戸氏が当確
2022/07/11 01:36
岩重礼氏
拡大
１０日投開票の鹿児島県議会議員鹿児島市・鹿児島郡区補欠選挙で、いずれも自民新人の岩重礼氏（４３）と外城戸昭一（６１）が、５人の争いを制して初当選を確実にした。
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ニュース一覧（最新 15 件）
【鹿児島県議補選 鹿児島市・郡区】自民新人の岩重氏と外城戸氏が当確
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新型コロナ 鹿児島県内で新たに860人感染確認 累計10万人超える 1人死亡
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ポマード専用の自販機「おそらく日本で初」 老舗理容店6代目、ブームにのっかりバーバー横に設置 ブロッシュ、ドアーズ、宮光…人気の国産ブランド取り揃え
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「指宿のたまて箱」でおもてなし 指商生徒12人が観光客に冷茶振る舞う
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ソデイカ刺身、夜光貝のオイル漬け、パパイアカレー…離島ならではの逸品ずらり 「かごしまの島々フェア」10日まで 鹿児島市
7月10日 11:45
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