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【鹿児島県議補選 鹿児島市・郡区】自民新人の岩重氏と外城戸氏が当確

 2022/07/11 01:36
岩重礼氏
岩重礼氏
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　１０日投開票の鹿児島県議会議員鹿児島市・鹿児島郡区補欠選挙で、いずれも自民新人の岩重礼氏（４３）と外城戸昭一（６１）が、５人の争いを制して初当選を確実にした。
外城戸昭一氏
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