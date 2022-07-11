累計10万人突破、9万人から20日間で到達 8万人から9万人は26日間　新たに860人感染（鹿児島市367、霧島77、鹿屋71、薩摩川内65、日置41、奄美31、姶良29、徳之島26、志布志20、瀬戸内14、指宿13、枕崎9、南九州9、喜界9、南さつま8、天城8、垂水7、龍郷7、曽於5、伊仙5、出水4、伊佐4、南種子4、阿久根3、いちき串木野3、さつま3、大崎3、南大隅3、湧水1、錦江1、肝付1、和泊1、知名1、与論1、東京2、福岡1、沖縄1、静岡1、神奈川1）1人死亡　新型コロナ・鹿児島10日発表

鹿児島県と鹿児島市は１０日、新型コロナウイルスの感染者８６０人と１人の死亡を新たに確認したと発表した。５日続けて８００人を超え、前週の同じ曜日を１２日連続で上回った。感染者は累計１０万人を超え、１０万３７９人になった。県内では２０２０年３月２６日に感染者を初めて確認し、２年後の２２年４月９日に５万人を突破。１０万人にはわずか３カ月で到達した。累計感染者の９割はオミクロン株が主流の２２年１月以降に集中している。直近１週間（４〜１０日）の感染者数は前週の１．９倍。累計８万人から９万人は２６日間だったが、新たな変異株「ＢＡ・５」への置き換わりなどで今月から感染が急拡大し、９万人から１０万人は２０日間だった。死亡したのは鹿児島市在住者で、感染後に県内の医療機関に入院していた。新規感染者の居住地は、鹿児島市３６７人、霧島市７７人、鹿屋市７１人、薩摩川内市６５人、日置市４１人、奄美市３１人、姶良市２９人、徳之島町２６人、志布志市２０人、瀬戸内町１４人、指宿市１３人、枕崎市、南九州市、喜界町９人、南さつま市、天城町８人、垂水市、龍郷町７人、曽於市、伊仙町５人、出水市、伊佐市、南種子町４人、阿久根市、いちき串木野市、さつま町、大崎町、南大隅町３人、湧水町、錦江町、肝付町、和泊町、知名町、与論町１人。県外は東京都２人、福岡県、沖縄県、静岡県、神奈川県が１人だった。年代別では１０歳未満の２１９人が最多で、１０代２１２人、４０代１１４人と続いた。９日時点の療養者数は前日比５０７人増の５５６０人。内訳は入院２１０人（１１人増）、宿泊施設入所７９０人（５０人増）、自宅待機４５６０人（４４６人増）。入院のうち酸素投与が必要な中等症２６人。病床使用率２９．５％。