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火山
諏訪之瀬島 噴火警戒レベル2に引き下げ 気象台
2022/07/11 11:13
拡大
福岡管区気象台は１１日、十島村諏訪之瀬島の御岳の噴火警戒レベルを３（入山規制）から２（火口周辺規制）に引き下げた。火口から１キロを超える範囲に影響を及ぼす噴火が発生する可能性が低くなったため。
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