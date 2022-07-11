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米軍無人機展開　鹿屋市長が受け入れ表明

 2022/07/11 14:05
中西茂・鹿屋市長
中西茂・鹿屋市長
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　鹿児島県鹿屋市の中西茂市長は１１日の市議会全員協議会で、海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿屋市）への米空軍無人偵察機ＭＱ９の一時展開計画を受け入れる意向を表明した。市議会の容認決議などを理由に挙げた。

　一時展開計画は７月以降１年間、８機を配備し、米兵ら１５０〜２００人程度が駐留する。全員が鹿屋市内のホテルに宿泊し、公務外の行動制限はない。

　防衛省は５月２３日、計画を市と県へ正式に伝え、鹿屋市内５カ所で住民説明会を開いた。市議会は６月３０日、計画を容認する決議を賛成多数で可決した。
米空軍などに配備されている無人機ＭＱ９（米ジェネラル・アトミクス社のパンフレットから）
海上自衛隊鹿屋航空基地
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