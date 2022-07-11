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東九州自動車道　国分－末吉財部が通行止め　

 2022/07/11 14:41
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　西日本高速道路によると、１１日午後２時４０分から東九州自動車道国分ＩＣ（インターチェンジ）－末吉財部ＩＣが上下線とも通行止め。乗用車が中央分離帯の支柱に接触した。
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