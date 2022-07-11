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東九州自動車道　国分－末吉財部の通行止め解除

 2022/07/11 16:00
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　西日本高速道路によると、東九州自動車道国分ＩＣ（インターチェンジ）－末吉財部ＩＣの通行止めは、１１日午後３時５０分、事故の処理を終え解除された。
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