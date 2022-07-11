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新型コロナ　鹿児島県内で新たに671人感染確認

 2022/07/11 16:09
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　鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの感染者６７１人を新たに確認したと発表した。

　県が発表したのは４１４人、市発表分は２５７人。
【関連表】一目で分かる鹿児島県の感染者推移


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