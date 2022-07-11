新型コロナ　鹿児島県内で新たに671人感染確認

鹿児島市で新たに367人、霧島77人、鹿屋71人など計860人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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累計10万人突破、9万人から20日間で到達 8万人から9万人は26日間 新たに860人感染（鹿児島市367、霧島77、鹿屋71、薩摩川内65、日置41、奄美31、姶良29、徳之島26、志布志20、瀬戸内14、指宿13、枕崎9、南九州9、喜界9、南さつま8、天城8、垂水7、龍郷7、曽於5、伊仙5、出水4、伊佐4、南種子4、阿久根3、いちき串木野3、さつま3、大崎3、南大隅3、湧水1、錦江1、肝付1、和泊1、知名1、与論1、東京2、福岡1、沖縄1、静岡1、神奈川1）1人死亡 新型コロナ・鹿児島10日発表