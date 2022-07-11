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新型コロナウイルス
新型コロナ 鹿児島県内で新たに671人感染確認
2022/07/11 16:09
拡大
鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの感染者６７１人を新たに確認したと発表した。
県が発表したのは４１４人、市発表分は２５７人。
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