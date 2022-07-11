新たな感染は月曜発表最多の671人、前週から倍増（鹿児島市264、霧島111、鹿屋75、薩摩川内46、志布志25、日置17、姶良16、指宿10、曽於10、奄美10、徳之島10、いちき串木野5、南さつま5、垂水5、伊佐5、龍郷5、与論5、枕崎4、出水4、さつま4、南大隅4、瀬戸内4、南九州3、南種子3、天城3、和泊3、大崎2、肝付2、阿久根1、西之表1、湧水1、錦江1、伊仙1、知名1、宮崎2、大阪1、兵庫1、熊本1） 病床使用率は6月2日以来の30％台 新型コロナ・鹿児島11日発表
2022/07/11 20:14
鹿児島県と鹿児島市は１１日、新型コロナウイルスの感染者を新たに６７１人確認したと発表した。１日当たりの感染者数は先週の同じ曜日（月曜）の２．２倍で、月曜発表としては過去最多。前週の木曜から５日間のうち日曜を除く４日間で、曜日の最多を更新しており、感染の急拡大が続いている。
新規感染者の居住地は、鹿児島市が２６４人、霧島市１１１人、鹿屋市７５人、薩摩川内市４６人、志布志市２５人、日置市１７人、姶良市１６人、指宿市、曽於市、奄美市、徳之島町１０人、いちき串木野市、南さつま市、垂水市、伊佐市、龍郷町、与論町５人、枕崎市、出水市、さつま町、南大隅町、瀬戸内町４人、南九州市、南種子町、天城町、和泊町３人、大崎町、肝付町２人、阿久根市、西之表市、湧水町、錦江町、伊仙町、知名町１人。県外は宮崎県２人、大阪府１人、兵庫県１人、熊本県１人。
年代別では１０歳未満が１９２人で最も多く、１０代１８１人、３０代８７人と続く。
１０日時点の療養者数は前日比４１４人増の５９７４人で過去最多を更新。内訳は入院２２８人（酸素投与が必要な中等症２６人）、宿泊施設入所８４５人、自宅待機４９０１人。
病床使用率は３２．６％で６月２日以来３０％台になった。
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新たな感染は月曜発表最多の671人、前週から倍増（鹿児島市264、霧島111、鹿屋75、薩摩川内46、志布志25、日置17、姶良16、指宿10、曽於10、奄美10、徳之島10、いちき串木野5、南さつま5、垂水5、伊佐5、龍郷5、与論5、枕崎4、出水4、さつま4、南大隅4、瀬戸内4、南九州3、南種子3、天城3、和泊3、大崎2、肝付2、阿久根1、西之表1、湧水1、錦江1、伊仙1、知名1、宮崎2、大阪1、兵庫1、熊本1） 病床使用率は6月2日以来の30％台 新型コロナ・鹿児島11日発表7月11日 20:14
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