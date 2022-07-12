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JR鹿児島中央－五位野、人身事故で運転見合わせ　指宿枕崎線

 2022/07/12 17:25
人身事故があった現場を調べる警察＝１２日午後５時４０分ごろ、鹿児島市宇宿３丁目
人身事故があった現場を調べる警察＝１２日午後５時４０分ごろ、鹿児島市宇宿３丁目
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　ＪＲ九州によると、１２日午後４時４０分ごろ、指宿枕崎線の宇宿－谷山で人身事故があり、鹿児島中央－五位野で上下線とも運転を見合わせている。
事故現場近くの踏切を調べる消防など＝１２日、鹿児島市宇宿３丁目
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