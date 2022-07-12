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交通情報
JR鹿児島中央－五位野、人身事故で運転見合わせ 指宿枕崎線
2022/07/12 17:25
人身事故があった現場を調べる警察＝１２日午後５時４０分ごろ、鹿児島市宇宿３丁目
拡大
ＪＲ九州によると、１２日午後４時４０分ごろ、指宿枕崎線の宇宿－谷山で人身事故があり、鹿児島中央－五位野で上下線とも運転を見合わせている。
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ニュース一覧（最新 15 件）
JR鹿児島中央－五位野、人身事故で運転見合わせ 指宿枕崎線
7月12日 17:25
新型コロナ 鹿児島県内で過去最多1517人が新たに感染 クラスター2件も
7月12日 16:09
コロナで売り上げ激減の車エビ･･･加工･販売業者が考えた新たな販路が「そこそこ売れた」 向かいの会社も追随、品を変えグルメ自販機2台 薩摩川内
7月12日 15:27
参院選分析 鹿児島選挙区＝野村氏、女性票離れ防ぐ 野党一本化の効果は限定的 比例代表＝自民得票が全体の42％ 投票先、全世代でトップ
7月12日 12:30
新型コロナ 鹿児島県内の新規感染1500人超か 1000人超は初
7月12日 11:47
「殺し屋参上」…昭和世代には懐かしい「永田シロアリ」ビル 再開発で姿消したけど、センテラス天文館の銘板に今も
7月12日 11:38
鹿児島県内の倒産負債額が大幅に増加 127～162億円、コロナ倒産も増加傾向 民間3社・2022年上半期集計
7月12日 11:26
参院選鹿児島選挙区 4選の野村氏「食料安全保障に集中」「現場踏まえ振興策訴える」
7月12日 11:00
新型コロナ 鹿児島県内累計10万人超え 9割が今年1月以降、10代以下の感染目立つ 10万人当たりで奄美地域が突出
7月12日 11:00
馬毛島基地計画 鹿児島県、18日に現地調査 アセス手続きの一環
7月12日 10:00
400年の伝統「加世田の水車からくり」 3年ぶり復活、23日の夏祭りで披露へ 島津貴久が題材の力作 南さつま
7月12日 10:00
トビウオのように飛び立て 小学校卒業記念の大漁旗できた 鹿児島・いちき串木野
7月12日 09:30
米無人機配備 鹿屋市長容認 賛否の声交錯「断れない」「治安悪化が心配」「議論が不足」
7月12日 08:45
米軍無人機の鹿屋配備は9月ごろ 容認の市長「情報収集の必要性は理解」
7月12日 08:30
ラグビー元日本代表・栗原さん 子どもら250人を指導「パスの技術磨いて」 霧島
7月12日 08:30
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