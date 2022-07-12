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人身事故のJR指宿枕崎線、運転再開

 2022/07/12 18:54
人身事故があった現場を調べる警察＝１２日午後５時４０分ごろ、鹿児島市宇宿３丁目
人身事故があった現場を調べる警察＝１２日午後５時４０分ごろ、鹿児島市宇宿３丁目
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　ＪＲ九州によると、指宿枕崎線の宇宿－谷山で発生した人身事故で運転を見合わせていた鹿児島中央－指宿は１２日午後６時２４分、上下線とも運転を再開した。
事故現場近くの踏切を調べる消防など＝１２日、鹿児島市宇宿３丁目
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