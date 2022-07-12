人身事故のJR指宿枕崎線、運転再開

新型コロナ 鹿児島県内で過去最多1517人が新たに感染 クラスター2件も

新型コロナ 鹿児島県内の新規感染1500人超か 1000人超は初

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鹿児島市で新たに264人、霧島111人、鹿屋75人など計671人感染 新型コロナ・市町村別詳細