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列車にはねられ成人女性死亡　JR宇宿－谷山間の踏切、運転士「人横たわっていた」 運休、遅れで3000人に影響

 2022/07/13 10:00
人身事故があった現場を調べる警察＝１２日午後５時４０分ごろ、鹿児島市宇宿３丁目
人身事故があった現場を調べる警察＝１２日午後５時４０分ごろ、鹿児島市宇宿３丁目
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　１２日午後４時４０分ごろ、鹿児島市宇宿３丁目、ＪＲ指宿枕崎線の市界踏切で、成人女性が喜入発鹿児島中央行き普通列車（２両編成）にはねられ、その場で死亡が確認された。鹿児島南署が身元の特定を進めている。乗客約３００人にけがはなかった。

　ＪＲ九州によると、現場は宇宿駅と谷山駅の間にある踏切で、遮断機や警報器は正常に作動していた。運転士は「人が横たわっていて、ひいてしまった」と話している。

　普通列車上下１４本が運休、９本が最大９５分遅れ、約３０００人に影響が出た。
事故現場近くの踏切を調べる消防など＝１２日、鹿児島市宇宿３丁目
事故現場近くの踏切を調べる消防など＝１２日、鹿児島市宇宿３丁目
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