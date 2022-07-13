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「気さくだった安倍元首相の人柄しのんで」 自民鹿児島県連、29日まで記帳台設置

 2022/07/13 10:27
安倍晋三元首相の写真が添えられている記帳台＝１２日、鹿児島市真砂町
安倍晋三元首相の写真が添えられている記帳台＝１２日、鹿児島市真砂町
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　安倍晋三元首相が参院選の遊説中に銃撃され死亡した事件を受け、自民党鹿児島県連（鹿児島市真砂町）は２９日まで記帳台を設けている。県連は「気さくだった人柄をしのんでもらえれば」としている。

　外部からの要望などを受け、１階エレベーター前に１１日設置。２０１２年の第２次安倍内閣発足当時、党本部から送られてきた安倍氏の写真を添えている。記帳は党本部を通じて安倍家に送る予定。

　記帳できるのは平日午前９時～午後５時。献花や供物は受け付けていない。県連＝０９９（２０６）５３８８。
鹿児島で自民党総裁選への立候補を正式表明する安倍晋三元首相＝２０１８年８月２６日、垂水市海潟
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