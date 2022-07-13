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南九州道の松元－鹿児島西、上下線とも通行止め

 2022/07/13 10:34
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　西日本高速道路によると、１３日午前９時５５分から南九州自動車道松元インターチェンジ（ＩＣ）－鹿児島西ＩＣが上下線とも通行止め。
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