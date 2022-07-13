松元－鹿児島西の通行止め解除　南九州道

鹿児島市で新たに693人、鹿屋、薩摩川内で各120人など計1517人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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コロナ爆発的拡大、知事「会食制限考えず」 最多1517人（鹿児島市693、鹿屋120、薩摩川内120、霧島109、奄美58、日置51、姶良36、瀬戸内34、志布志33、指宿19、徳之島19、屋久島17、出水16、南さつま16、垂水15、曽於14、いちき串木野14、天城14、枕崎13、さつま13、阿久根9、伊佐9、和泊9、南九州8、南種子8、肝付7、喜界6、伊仙6、与論5、南大隅4、龍郷4、大崎3、知名3、西之表2、大和2、長島1、湧水1、東串良1、錦江1、福岡1、東京1、兵庫1、神奈川1）鹿児島12日発表