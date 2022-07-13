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松元－鹿児島西の通行止め解除 南九州道
2022/07/13 11:09
拡大
西日本高速道路によると、南九州自動車道松元インターチェンジ（ＩＣ）－鹿児島西ＩＣの通行止めは１３日午前１０時５８分、解除された。事故に伴う中央分離帯の緊急工事が完了した。
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