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ヒマワリと園児 背比べ　黄色の大輪7月下旬まで見頃　南大隅･入ケ山地区

 2022/07/13 21:30
園児の背丈ほどのヒマワリ＝１２日、南大隅町根占川北
園児の背丈ほどのヒマワリ＝１２日、南大隅町根占川北
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　鹿児島県南大隅町根占川北の入ケ山地区で、ヒマワリが見頃を迎えている。園児の背丈ほどの高さで、２５００平方メートルに渡って黄色の大輪が咲き誇る。

　若宮神社の福元祐義さん（８１）らが景観を保持するため、国の交付金を活用し、昨年から育てている。５月に種を植え、７月初めに咲き始めた。７月下旬まで楽しめるという。

　１２日に訪れた根占こども園の年中組、橋口茉奈ちゃんは「色がきれいだった。ヒマワリのお絵かきがしたい」と語った。場所は入ケ山公民館近く。
【別カット】園児の背丈ほどのヒマワリ＝１２日、南大隅町根占川北
園児の背丈ほどのヒマワリ＝１２日、南大隅町根占川北
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