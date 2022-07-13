ヒマワリと園児 背比べ　黄色の大輪7月下旬まで見頃　南大隅･入ケ山地区

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1579人感染 2日連続最多更新

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鹿児島市で新たに693人、鹿屋、薩摩川内で各120人など計1517人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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鹿児島市で新たに710人、霧島251人、薩摩川内90人など計1579人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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列車にはねられ成人女性死亡 JR宇宿－谷山間の踏切、運転士「人横たわっていた」 運休、遅れで3000人に影響

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サマーナイト花火、桜島火の島祭り 予定通り開催へ 鹿児島市でもコロナ急拡大、市長「感染拡大防止と社会経済活動の両立重要」 今冬に市独自の宿泊補助

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新型コロナ 鹿児島県内で過去最多1517人が新たに感染 クラスター2件も

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コロナ爆発的拡大、知事「会食制限考えず」 最多1517人（鹿児島市693、鹿屋120、薩摩川内120、霧島109、奄美58、日置51、姶良36、瀬戸内34、志布志33、指宿19、徳之島19、屋久島17、出水16、南さつま16、垂水15、曽於14、いちき串木野14、天城14、枕崎13、さつま13、阿久根9、伊佐9、和泊9、南九州8、南種子8、肝付7、喜界6、伊仙6、与論5、南大隅4、龍郷4、大崎3、知名3、西之表2、大和2、長島1、湧水1、東串良1、錦江1、福岡1、東京1、兵庫1、神奈川1）鹿児島12日発表

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厳しい時代に逆戻りか… 新規感染、一気に1500人超の衝撃 飲食店・観光業界「行政は後戻りしないで」 新型コロナ・鹿児島

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例ないコロナ感染急拡大、医師「とにかくびっくり」 病床逼迫を懸念「ワクチン4回目接種、施設職員も」 専門家「行動制限は必要なし」

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照国神社の六月灯 3年ぶりに打ち上げ花火 7月15、16日 露店も復活 鹿児島市