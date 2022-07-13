鹿児島市で新たに710人、霧島251人、薩摩川内90人など計1579人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１３日、新型コロナウイルスの感染者１５７９人を新たに確認したと発表した。最多を更新した前日（１５１７人）を上回り、２日連続最多を更新した。居住地別では鹿児島市７１０人、霧島市２５１人、薩摩川内市９０人、鹿屋市８２人、日置市６４人、出水市４２人、奄美市４１人、姶良市４０人、志布志市３８人、瀬戸内町２４人、曽於市、いちき串木野市１９人、指宿市１４人、南九州市１３人、徳之島町、伊仙町１２人、垂水市、伊佐市１１人、南さつま市１０人、さつま町、天城町８人、枕崎市、阿久根市７人、龍郷町６人、和泊町５人、錦江町、南大隅町、喜界町４人、長島町、大崎町３人、東串良町、肝付町２人、西之表市、湧水町、南種子町、屋久島町、知名町、与論町１人。県外は宮崎県３人、東京都、埼玉県、神奈川県、兵庫県１人。鹿児島県内累計感染者は１０万４１４６人になった。