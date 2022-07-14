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阿久根の学校でクラスター、20人感染　新型コロナ・鹿児島

 2022/07/14 18:19
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　鹿児島県は１４日、阿久根市の学校で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。

　感染者は２０人（生徒１６人、教職員４人）。

　県内のクラスターは累計２２９件となった。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移


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