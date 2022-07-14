阿久根の学校でクラスター、20人感染　新型コロナ・鹿児島

新型コロナ 鹿児島県内で新たに1516人感染、3日連続1500人超え、1人死亡、クラスター1件確認

２．

鹿児島市で新たに710人、霧島251人、薩摩川内90人など計1579人感染 新型コロナ・市町村別詳細