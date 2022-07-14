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新型コロナウイルス
阿久根の学校でクラスター、20人感染 新型コロナ・鹿児島
2022/07/14 18:19
拡大
鹿児島県は１４日、阿久根市の学校で新型コロナウイルスのクラスターを確認したと発表した。
感染者は２０人（生徒１６人、教職員４人）。
県内のクラスターは累計２２９件となった。
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