鹿児島市で新たに716人、霧島174人、鹿屋100人など計1516人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１４日、新型コロナウイルスの感染者１５１６人を新たに確認したと発表した。３日連続で１５００人を超えた。居住地別では、鹿児島市７１６人、霧島市１７４人、鹿屋市１００人、薩摩川内市９１人、奄美市５０人、出水市、日置市４４人、志布志市３４人、いちき串木野市、瀬戸内町２３人、天城町２０人、指宿市１８人、曽於市、喜界町、徳之島町１６人、南さつま市、伊佐市、姶良市１４人、南九州市１０人、垂水市９人、阿久根市８人、枕崎市、伊仙町７人、さつま町、大崎町、肝付町５人、長島町、錦江町、中種子町、和泊町３人、西之表市、屋久島町、龍郷町、知名町、与論町２人、湧水町、南大隅町、宇検村１人。県外は東京都、神奈川県２人、埼玉県、京都府、大阪府、福岡県１人。鹿児島県内の累計感染者は１０万５６６２人になった。県はまた１人が死亡したと明らかにした。