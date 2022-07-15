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九州道 えびの－栗野で通行止め
2022/07/15 08:15
拡大
西日本高速道路によると、大雨の影響で九州自動車道えびのＩＣ（インターチェンジ）－栗野ＩＣは１５日午前５時３２分から上下線とも通行止めとなっている。
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