TOP鹿児島のニュース 社会 気象 大雨

伊佐市が避難指示

 2022/07/15 09:05
拡大拡大
　大雨の影響で、伊佐市は１５日午前８時２６分までに、大口東、大口、牛尾、山野、平出水の５校区の計６３９３世帯１万２２２９人に避難指示を発令した。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ