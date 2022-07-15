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新型コロナ　鹿児島県内で新たに1599人感染、最多更新　1500人超は4日連続　2人死亡

 2022/07/15 16:06
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　鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者１５９９人を新たに確認したと発表した。１３日の１５７９人を上回り、過去最多を更新。４日連続で１５００人を超えた。

　また県は２人が死亡したと明らかにした。

　県が発表した感染者は８５４人、市は７４５人。
表・一目でわかる鹿児島県の感染者推移
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