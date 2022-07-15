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照国神社の六月灯 3年ぶりに打ち上げ花火 7月15、16日 露店も復活 鹿児島市

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鹿児島市で新たに716人、霧島174人、鹿屋100人など計1516人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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深夜に避難指示、でも避難所開いてなかった…法的義務ないけれど、住民「おかしい」

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ニホンウナギ完全養殖へ期待高まる…鹿児島県が稚魚生産に成功 都道府県では初めて

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1516人感染、3日連続1500人超え、1人死亡、クラスター1件確認

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「爆発的感染拡大警報」きょう再発令 新たな感染は1516人、直近1週間で1.9倍（鹿児島市716、霧島174、鹿屋100、薩摩川内91、奄美50、出水44、日置44、志布志34、いちき串木野23、瀬戸内23、天城20、指宿18、曽於16、喜界16、徳之島16、南さつま14、伊佐14、姶良14、南九州10、垂水9、阿久根8、枕崎7、伊仙7、さつま5、大崎5、肝付5、長島3、錦江3、中種子3、和泊3、西之表2、屋久島2、龍郷2、知名2、与論2、湧水1、南大隅1、宇検1、東京2、神奈川2、埼玉1、京都1、大阪1

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【高校野球・鹿児島大会3回戦】左腕・大野（大島）VS右腕・三浦（鹿児島商） 県内トップレベル、息詰まる投手戦でファンを魅了 10奪三振の三浦「最高のボール。悔いはない」

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新型コロナ 鹿児島県内で新たに1599人感染、最多更新 1500人超は4日連続 2人死亡

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３回戦第１試合始まる 全国高校野球選手権鹿児島大会