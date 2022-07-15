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九州新幹線 大雨で運転見合わせ　熊本－鹿児島中央

 2022/07/15 18:23
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　ＪＲ九州によると、大雨のため、九州新幹線の熊本－鹿児島中央の上下線は１５日午後５時４０分から運転を見合わせている。
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