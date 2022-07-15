鹿児島市で新たに735人、霧島183人、薩摩川内120人など計1599人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新型コロナウイルスの感染者１５９９人を新たに確認したと発表した。１３日の１５７９人を上回り、過去最多を更新。４日連続で１５００人を超えた。居住地別は、鹿児島市が７３５人、霧島市１８３人、薩摩川内市１２０人、鹿屋市１０２人、日置市５４人、出水市、姶良市５１人、奄美市３６人、志布志市３４人、いちき串木野市、瀬戸内町２９人、指宿市２０人、阿久根市１６人、曽於市１５人、南さつま市、南九州市１２人、垂水市、徳之島町１０人、さつま町、喜界町９人、伊佐市、大崎町、南大隅町５人、屋久島町４人、枕崎市、西之表市、東串良町、南種子町、龍郷町、与論町３人、長島町、湧水町、錦江町、中種子町、大和村、天城町、和泊町２人、肝付町、伊仙町、知名町１人。県外は、宮崎県３人、東京都２人、静岡県、京都府、福岡県１人。感染者の累計は１０万７２６１人になった。また県は２人が死亡したと明らかにした。