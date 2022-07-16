丸々ヒョウタン 風にゆらゆら　「実がつくと夏を実感」　湧水

鹿児島市で新たに735人、霧島183人、薩摩川内120人など計1599人感染 新型コロナ・市町村別詳細

新型コロナ 鹿児島県内で新たに1599人感染、最多更新 1500人超は4日連続 2人死亡

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爆発的警報再発令 最多1599人（鹿児島市735、霧島183、薩摩川内120、鹿屋102、日置54、出水51、姶良51、奄美36、志布志34、いちき串木野29、瀬戸内29、指宿20、阿久根16、曽於15、南さつま12、南九州12、垂水10、徳之島10、さつま9、喜界9、伊佐5、大崎5、南大隅5、屋久島4、枕崎3、西之表3、東串良3、南種子3、龍郷3、与論3、長島2、湧水2、錦江2、中種子2、大和2、天城2、和泊2、肝付1、伊仙1、知名1、宮崎3、東京2、静岡1、京都1、福岡1）新型コロナ・鹿児島15日発表