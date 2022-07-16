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丸々ヒョウタン 風にゆらゆら　「実がつくと夏を実感」　湧水

 2022/07/16 09:08
前田征俊さん方の庭で青々とした実を付けたヒョウタン＝湧水町中津川
前田征俊さん方の庭で青々とした実を付けたヒョウタン＝湧水町中津川
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　鹿児島県湧水町中津川の前田征俊さん（８０）宅の庭で、ヒョウタンがなり始めた。夏空の下、丸々と太った長さ２５センチほどの実が風に揺れている。

　装飾し作品を作ってみたいと、現役を退いた約２０年前に栽培を始めた。今年は４月、庭など２カ所に中国瓢（ひょう）や千成ヒョウタンなど８種を植えた。

　１年生植物で、実は１０月までなる。１カ月半～２カ月半置いて収穫し加工する。１３日、前田さんは「実がつき始めると夏を実感する。いい実がなれば」と期待した。
前田征俊さんが絵付けしたヒョウタン＝湧水町中津川
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