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九州新幹線の運転再開

 2022/07/15 18:59
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　ＪＲ九州によると、大雨の影響で運転を見合わせていた九州新幹線の熊本－鹿児島中央は１５日午後６時ごろ運転を再開した。上下線に遅れが出ている。
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