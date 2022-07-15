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JR日豊線 隼人－鹿児島で停電、運転見合わせ

 2022/07/15 20:28
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　１５日午後７時５分ごろ、ＪＲ日豊線の隼人（霧島市）－鹿児島（鹿児島市）で停電が発生し、上下線で運転を見合わせている。ＪＲ九州は原因を調べている。
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