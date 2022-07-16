爆発的警報再発令　最多1599人（鹿児島市735、霧島183、薩摩川内120、鹿屋102、日置54、出水51、姶良51、奄美36、志布志34、いちき串木野29、瀬戸内29、指宿20、阿久根16、曽於15、南さつま12、南九州12、垂水10、徳之島10、さつま9、喜界9、伊佐5、大崎5、南大隅5、屋久島4、枕崎3、西之表3、東串良3、南種子3、龍郷3、与論3、長島2、湧水2、錦江2、中種子2、大和2、天城2、和泊2、肝付1、伊仙1、知名1、宮崎3、東京2、静岡1、京都1、福岡1）新型コロナ・鹿児島15日発表

鹿児島県と鹿児島市は１５日、新たに１５９９人の新型コロナウイルス感染者を確認したと発表した。１３日の１５７９人を上回り、過去最多を更新。４日連続で１５００人を超えた。また２人の死亡を確認。県の１４日まで１週間の変異株スクリーニング検査によると、感染力が強いとされるオミクロン株の派生型「ＢＡ・５」疑いは４０％で、前週より１２ポイント増えた。直近１週間（９〜１５日）の新規感染者数は８６９５人。前週比１．９倍、前々週比３．５倍と急激に増えている。県は１５日、県内全域に「爆発的感染拡大警報」を再発令した。新規感染者が減少傾向にあるとして６月２９日、「感染拡大警戒期間」に変えたばかりだった。塩田康一知事は定例会見で、「このまま感染者が爆発的に増え続けると、高齢者への感染が拡大し、重症患者の増加や医療提供体制の逼迫（ひっぱく）が懸念される」と危機感を示し、県民に基本的な感染防止対策の再徹底を求めた。５段階の警戒基準は、真ん中の「レベル２（警戒強化）」を継続する。感染者は１０代以下と親世代の３０、４０代が多く、感染経路は家庭内感染が中心として、飲食店の営業時間短縮など行動制限の要請は「現時点では考えていない」と述べた。７月１４日時点の病床使用率は３６％で、１週間で約１０ポイント上昇。酸素投与が必要な中等症は２９人、重症者はいない。「レベル３（対策強化）」への引き上げは、病床使用率５０％を一つの目安とし、重症や中等症の患者数、その増減の傾向などを見ながら判断するとした。１５日発表の新規感染者の居住地は、鹿児島市が７３５人、霧島市１８３人、薩摩川内市１２０人、鹿屋市１０２人、日置市５４人、出水市、姶良市５１人、奄美市３６人、志布志市３４人、いちき串木野市、瀬戸内町２９人、指宿市２０人、阿久根市１６人、曽於市１５人、南さつま市、南九州市１２人、垂水市、徳之島町１０人、さつま町、喜界町９人、伊佐市、大崎町、南大隅町５人、屋久島町４人、枕崎市、西之表市、東串良町、南種子町、龍郷町、与論町３人、長島町、湧水町、錦江町、中種子町、大和村、天城町、和泊町２人、肝付町、伊仙町、知名町１人。県外は、宮崎県３人、東京都２人、静岡県、京都府、福岡県１人。年代別は１０代の３４８人が最多で、１０歳未満の３０２人、４０代の２６４人と続いた。累計感染者は１０万７２６１人になった。１４日時点の療養者数は前日比９４８人増の８９５５人。内訳は自宅待機７６３２人、宿泊施設入所１０８０人、入院２４３人。