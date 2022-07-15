TOP鹿児島のニュース 社会 交通情報

九州道　えびの－栗野の通行止め解除

 2022/07/15 20:57
拡大拡大
　西日本高速道路によると、大雨に伴う九州自動車道えびのインターチェンジ（ＩＣ）－栗野ＩＣの通行止めは１５日午後８時２６分、上下線とも解除された。
  • ニュース一覧（最新 15 件）

このページのトップへ