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JR日豊線　隼人－鹿児島の運転再開

 2022/07/15 21:23
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　ＪＲ九州によると、停電のため運転を見合わせていた日豊線の隼人（霧島市）－鹿児島（鹿児島市）は１５日午後９時から上下線で運転を再開した。復旧作業が終了した。
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