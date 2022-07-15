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薩摩川内市が3地域に避難指示

 2022/07/15 22:06
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　薩摩川内市は１５日午後９時３７分、樋脇、入来、祁答院の３地域計６９５７世帯１万３２０７人を対象に避難指示を発令した。大雨警報が発表されたため。
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