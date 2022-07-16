鹿児島市で新たに797人、霧島180人、鹿屋118人など計1701人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者１７０１人を新たに確認したと発表した。１５日の１５９９人を上回り、過去最多を更新。５日連続で１５００人を超えた。居住地別は、鹿児島市７９７人、霧島市１８０人、鹿屋市１１８人、薩摩川内市８８人、出水市７８人、日置市６２人、奄美市５１人、姶良市３５人、いちき串木野市３２人、指宿市２９人、南九州市２１人、志布志市２０人、阿久根市、瀬戸内町１５人、南さつま市１４人、伊佐市１３人、曽於市１１人、大崎町、徳之島町１０人、西之表市、さつま町、天城町９人、中種子町７人、垂水市、長島町６人、枕崎市、肝付町、伊仙町、知名町５人、東串良町、錦江町４人、龍郷町、和泊町、与論町３人、南大隅町、大和村、喜界町２人、湧水町、南種子町、屋久島町、宇検村１人。県外は、東京都３人、福岡県、長崎県、沖縄県、神奈川県、千葉県、埼玉県１人。感染者の累計は１０万８９６２人になった。県はまた１人が死亡したと明らかにした。