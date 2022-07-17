県内1701人感染、2日連続最多更新（鹿児島市797、霧島180、鹿屋118、薩摩川内88、出水78、日置62、奄美51、姶良35、いちき串木野32、指宿29、南九州21、志布志20、阿久根15、瀬戸内15、南さつま14、伊佐13、曽於11、大崎10、徳之島10、西之表9、さつま9、天城9、中種子7、垂水6、長島6、枕崎5、肝付5、伊仙5、知名5、東串良4、錦江4、龍郷3、和泊3、与論3、南大隅2、大和2、喜界2、湧水1、南種子1、屋久島1、宇検1、県外9）1人死亡 新型コロナ・鹿児島16日発表
2022/07/17 07:00
鹿児島県と鹿児島市は１６日、新型コロナウイルスの感染者１７０１人を新たに確認したと発表した。１５日の１５９９人を上回り、２日続けて過去最多を更新。５日連続で１５００人を超えた。１６日までの１週間は９４４３人で、前週の１．９倍、前々週の３．６倍と、急拡大傾向が続いている。
【関連表】市町村別感染者
また県は１人の死亡を明らかにした。県内死者の累計は２１８人になった。
新規感染者の居住地は、鹿児島市７９７人、霧島市１８０人、鹿屋市１１８人、薩摩川内市８８人、出水市７８人、日置市６２人、奄美市５１人、姶良市３５人、いちき串木野市３２人、指宿市２９人、南九州市２１人、志布志市２０人、阿久根市、瀬戸内町１５人、南さつま市１４人、伊佐市１３人、曽於市１１人、大崎町、徳之島町１０人、西之表市、さつま町、天城町９人、中種子町７人、垂水市、長島町６人、枕崎市、肝付町、伊仙町、知名町５人、東串良町、錦江町４人、龍郷町、和泊町、与論町３人、南大隅町、大和村、喜界町２人、湧水町、南種子町、屋久島町、宇検村１人。県外は、東京都３人、福岡県、長崎県、沖縄県、神奈川県、千葉県、埼玉県１人。
年代別では１０代３７６人、１０歳未満３３７人と続き、１０代以下の感染が全体の約４割を占めている。その親世代の４０代（２５３人）、３０代（２４５人）も多い。
新規感染者１７０１人のうち無症状は９％の１５６人。
１５日時点の療養者数は前日比６３６人増の９５９１人。自宅待機が最も多く８２３０人（５９８人増）で、宿泊施設入所が１１１２人（３２人増）、入院２４９人（６人増）。入院のうち酸素投与が必要な中等症は前日から１人増えて３０人。病床使用率は前日比０．８ポイント増の３６．８％。
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県内1701人感染、2日連続最多更新（鹿児島市797、霧島180、鹿屋118、薩摩川内88、出水78、日置62、奄美51、姶良35、いちき串木野32、指宿29、南九州21、志布志20、阿久根15、瀬戸内15、南さつま14、伊佐13、曽於11、大崎10、徳之島10、西之表9、さつま9、天城9、中種子7、垂水6、長島6、枕崎5、肝付5、伊仙5、知名5、東串良4、錦江4、龍郷3、和泊3、与論3、南大隅2、大和2、喜界2、湧水1、南種子1、屋久島1、宇検1、県外9）1人死亡 新型コロナ・鹿児島16日発表7月17日 07:00
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