鹿児島市で新たに924人、霧島110人、薩摩川内93人など計1700人感染　新型コロナ・市町村別詳細

鹿児島県と鹿児島市は１７日、新型コロナウイルス感染者１７００人を新たに確認したと発表した。１６日の１７０１人に続き、過去２番目に多い。６日連続で１５００人を超えた。県内の累計感染者は１１万人を超えた。新規感染者の居住地は、鹿児島市９２４人、霧島市１１０人、薩摩川内市９３人、鹿屋市９１人、出水市６６人、日置市６１人、奄美市３３人、いちき串木野市２６人、指宿市２５人、志布志市２４人、徳之島町１８人、姶良市１６人、瀬戸内町１５人、南さつま市、南九州市１３人、阿久根市、曽於市、伊佐市、天城町１２人、枕崎市、西之表市、さつま町、東串良町９人、大崎町、伊仙町８人、長島町、喜界町７人、垂水市、肝付町、和泊町６人、中種子町、知名町５人、錦江町、南種子町、龍郷町、与論町３人、南大隅町、屋久島町２人、湧水町１人、東京都４人、熊本県、大阪府２人、兵庫県、宮崎県、福岡県、群馬県、沖縄県１人。