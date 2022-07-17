「コロナ吹き飛ばし、鹿児島を元気に」 3年ぶりご神幸行列　感染防止対策で規模縮小　23、24日、鹿児島市で伝統行事「おぎおんさぁ」

鹿児島の夏を彩る伝統行事「おぎおんさぁ」が２３、２４の両日、鹿児島市の天文館一帯で開かれる。古式ゆかしいご神幸行列は３年ぶりに繁華街を練り歩き商売繁盛と悪疫退散を願う。関係者は「再び猛威を振るう新型コロナウイルスを吹き飛ばし、笑顔で鹿児島を元気に」を合言葉に準備に追われている。感染防止対策として、行列は規模を縮小して行う。例年５キロほどの行程を２キロに短縮、参加者も３０００人から５００人に絞る。みこし行列はなく、１番みこしをトラックに積み、祇園傘や十二戴女（かんめ）などと一緒に１時間半かけて天文館を回る計画だ。祭りの成功を祈る商工祈願祭が１４日、鹿児島商工会議所ビルアイム広場（東千石町）であった。おぎおんさぁ振興会やみこし関係者ら約５０人が１番みこしを前に３年ぶりの開催を喜び、コロナ退散を願った。振興会の津曲貞利実行委員長（６５）は「市中を回ることが最も重要な神事。コロナ禍だからこそ、ご神幸行列をしっかり巡行させ悪疫退散、市民の無病息災を祈りたい」と決意を語った。２４日のご神幸行列（高見馬場－朝日通り）は午後０時半ごろスタートする。２３日の宵祭は千日町のセンテラス天文館１階をメイン会場にジャズライブやスタンプラリー、写真展などがある。みこし９基は天文館のベルク広場やぴらもーるなどに展示する。■公共交通機関がルート変更おぎおんさぁ本祭の２４日、鹿児島市の高見馬場－朝日通りの電車通りは午前１１時半〜午後３時に歩行者天国になる。振興会は公共交通機関がルート変更になるため利用者に注意を呼びかけている。民間バスは西日本シティ銀行前（臨時高見馬場）やザビエル公園（臨時天文館）など周辺にバス停を変更する。臨時バス停は午前１１時半〜午後３時半。市営バスもいづろ、金生町など５カ所に臨時バス停を設ける。市電は鹿児島駅前－朝日通りは８分おき、谷山や鹿児島中央駅、高見馬場などを巡回するルートは７分おきにそれぞれ運行する。市バス・市電の変更は午前１１時〜午後３時半。交通規制や臨時バス停の位置などはおぎおんさぁ公式サイトにある。