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桜島が20日ぶり爆発、今年7回目　噴煙の高さ2800メートル

 2022/07/18 10:02
今年７回目の爆発で次々に噴煙を上げる桜島＝１７日午後６時５９分、鹿児島市の南日本新聞会館から（田中公人撮影）
今年７回目の爆発で次々に噴煙を上げる桜島＝１７日午後６時５９分、鹿児島市の南日本新聞会館から（田中公人撮影）
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　１７日午後６時５２分ごろ、鹿児島市の桜島南岳山頂火口で噴煙量がやや多量の爆発があり、噴煙の高さが２８００メートルまで上がった。

　鹿児島地方気象台によると、爆発は６月２７日以来２０日ぶりで、今年７回目。大きな噴石が７合目まで飛んだ。警戒レベルは３（入山規制）。
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