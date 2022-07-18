桜島が20日ぶり爆発、今年7回目　噴煙の高さ2800メートル

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新型コロナ 鹿児島県内新たに1700人感染 過去2番目の多さ 累計11万人超す

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鹿児島市で新たに924人、霧島110人、薩摩川内93人など計1700人感染 新型コロナ・市町村別詳細

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倦怠感、体温は上がったり下がったり、滝のような汗が出る。「コロナ陽性です」に恐怖が駆け巡った。涙が出た。息子をどうしよう…

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コツは「頭を狙ってたたく」 2メートルの用心棒があちこちに立つ集落とは 奄美大島

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九州最大級の名無しの滝 呼び名はあった クルキチ、フーチブル… 住民に相談なく公募、市長「申し訳ない」 鹿児島・奄美市

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ウィズコロナの3連休中日 感染対策忘れずに…密避け屋外へ 各地にぎわう 鹿児島県内

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新型コロナ感染爆発 小児科外来に患者が殺到するわけは 16日までの1週間で感染者の44％が10代以下 夏特有の病気も増え、診察時間も長く 鹿児島県内

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水遊び?…ではなく100年以上続く伝統行事「おぎおんさあの嫁入り」 結婚式の花嫁に浴びせた風習の名残とか 南大隅

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県内累計11万人超す 1週間で1万人増 新規感染は1700人（鹿児島市924、霧島110、薩摩川内93、鹿屋91、出水66、日置61、奄美33、いちき串木野26、指宿25、志布志24、徳之島18、姶良16、瀬戸内15、南さつま13、南九州13、阿久根12、曽於12、伊佐12、天城12、枕崎9、西之表9、さつま9、東串良9、大崎8、伊仙8、長島7、喜界7、垂水6、肝付6、和泊6、中種子5、知名5、錦江3、南種子3、龍郷3、与論3、南大隅2、屋久島2、湧水1、東京4、熊本2、大阪2、兵庫1、宮崎1、福岡1、群馬1、沖縄1）新型コロナ・鹿児島17日発表

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「コロナ吹き飛ばし、鹿児島を元気に」 3年ぶりご神幸行列 感染対策で規模縮小 23、24日、鹿児島市で伝統行事「おぎおんさぁ」