県内累計11万人超す　1週間で1万人増　新規感染は1700人（鹿児島市924、霧島110、薩摩川内93、鹿屋91、出水66、日置61、奄美33、いちき串木野26、指宿25、志布志24、徳之島18、姶良16、瀬戸内15、南さつま13、南九州13、阿久根12、曽於12、伊佐12、天城12、枕崎9、西之表9、さつま9、東串良9、大崎8、伊仙8、長島7、喜界7、垂水6、肝付6、和泊6、中種子5、知名5、錦江3、南種子3、龍郷3、与論3、南大隅2、屋久島2、湧水1、東京4、熊本2、大阪2、兵庫1、宮崎1、福岡1、群馬1、沖縄1）新型コロナ・鹿児島17日発表

鹿児島県と鹿児島市は１７日、新型コロナウイルス感染者１７００人を新たに確認したと発表した。１５００人を上回るのは６日連続。県内の累計感染者は１１万人を超え、１１万６６２人となった。累計１０万人を超えた７月１０日から１週間で１１万人を超えた。この間の新規感染者数は前週比で約２倍、前々週比で約３．７倍と急拡大が続いている。新規感染者の居住地は、鹿児島市９２４人、霧島市１１０人、薩摩川内市９３人、鹿屋市９１人、出水市６６人、日置市６１人、奄美市３３人、いちき串木野市２６人、指宿市２５人、志布志市２４人、徳之島町１８人、姶良市１６人、瀬戸内町１５人、南さつま市、南九州市１３人、阿久根市、曽於市、伊佐市、天城町１２人、枕崎市、西之表市、さつま町、東串良町９人、大崎町、伊仙町８人、長島町、喜界町７人、垂水市、肝付町、和泊町６人、中種子町、知名町５人、錦江町、南種子町、龍郷町、与論町３人、南大隅町、屋久島町２人、湧水町１人、東京都４人、熊本県、大阪府２人、兵庫県、宮崎県、福岡県、群馬県、沖縄県１人。年代別では１０歳未満が３６７人で最も多く、１０代３５３人と続き、１０代以下の感染が全体の約４割を占めている。その親世代の４０代２５６人、３０代２４２人を含めると、全体の約７割となる。１６日時点の療養者数は前日比８１２人増の１万４０３人。自宅待機が９０３４人（８０４人増）で、宿泊施設入所が１１３７人（２５人増）、入院２３２人（１７人減）。入院のうち重症１人、酸素投与が必要な中等症は前日から１人増えて３１人。病床使用率は前日比０．７ポイント減の３６．１％。